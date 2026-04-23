Una Sinfonia di paesaggi ai Sabati del conservatorio

Il 25 aprile alle 18, presso l’Auditorium Pollini, si terrà un nuovo concerto nell’ambito della rassegna “I Sabati del Conservatorio”. L’evento vedrà protagonista l’orchestra del conservatorio, diretta da un maestro, e sarà incentrato su un programma dedicato ai paesaggi sonori. L’appuntamento si inserisce nel cartellone principale dell’istituto padovano, noto per le sue stagioni musicali.

In arrivo sul palco della rassegna “I Sabati del Conservatorio” un nuovo appuntamento con il suono caldo e avvolgente dell’orchestra: il 25 aprile, alle ore 18, all’Auditorium Pollini, casa di tutte le date del cartellone-simbolo dell’Istituto padovano, l’Orchestra del Conservatorio, diretta dal.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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