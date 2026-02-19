Per la rassegna I Sabati del Conservatorio arrivano i 110 e lode del Pollini

Il Conservatorio Pollini apre la nuova stagione con i 110 e lode degli studenti. Dopo il successo della performance dell’orchestra giovanile I Polli(ci)ni e il loro spettacolo “Carnevalentino”, torna la rassegna “I Sabati del Conservatorio”. L’evento propone ogni settimana concerti e spettacoli di giovani musicisti e artisti emergenti dell’istituto. Questa edizione si svolge all’interno dell’Auditorium Pollini, che si riempie di suoni e colori. La prima serata si svolge sabato prossimo, portando sul palco nuove esibizioni di talento.

Dopo il bagno di note e colori con l’orchestra giovanile I Polli(ci)ni e il loro “Carnevalentino”, l’edizione appena inaugurata de “I Sabati del Conservatorio”, rassegna designata a portare sul palco dell’Auditorium Pollini il meglio della produzione artistica dell’Istituto musicale, riparte subito con un altro appuntamento tradizionale: “110. e lode!”, ossia il concerto dei migliori diplomati (quest’anno, fra l’altro, doppio e in programma per due sabati consecutivi). Si tratta, per l’appunto, di un momento conosciuto che di anno in anno propone al pubblico le nuove eccellenze del “Pollini”: un evento che simbolicamente rappresenta il passaggio dagli studi alla carriera professionale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Il meglio del “Pollini” in Auditorium: in arrivo “I sabati del conservatorio”A Padova torna la rassegna “I Sabati del Conservatorio”, arrivata alla sua ventisettesima edizione. Nuova rassegna jazz del Conservatorio di RomaIl Conservatorio di Roma “Santa Cecilia” presenta la nuova rassegna jazz della Santa Cecilia Jazz Orchestra (SCJO). Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un teatro che fa comunità: successo per la rassegna della Scrùssia; Centro Servizi Culturali - Rassegna Filmetti e filmini con Sergei Loznitsa; Torna MOVES! Rassegna di nuova danza con lo spettacolo SUPERSTELLA di Vittorio Pagani; Al via la rassegna 8 marzo è tutto l’anno – Paripasso. 14 FEBBRAIO ORE 18.00, PADOVA CONSERVATORIO POLLINI IN ARRIVO “I SABATI DEL CONSERVATORIO” XXVII edizione della rassegna-simbolo dell’Istituto musicale padovano: 13 i concerti in programma dal 14 febbraio al 16 maggio A Padova il sab facebook