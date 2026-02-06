Il meglio del Pollini in Auditorium | in arrivo I sabati del conservatorio

A Padova torna la rassegna “I Sabati del Conservatorio”, arrivata alla sua ventisettesima edizione. Ogni sabato, l’Auditorium si riempie di musica con concerti che mettono in mostra il meglio del “Pollini”. In un periodo di festeggiamenti per il Carnevale, questa tradizione offre un’occasione diversa per ascoltare musica di alta qualità, con artisti che si esibiscono davanti al pubblico. La rassegna continua a essere un appuntamento fisso per gli appassionati, portando sul palco giovani talenti e musicisti affermati.

A Padova, nel crescendo delle celbrazioni per il Carnevale, il sabato che precede il martedì grasso c'è un altro motivo di festa, a sua volta legato ad una tradizione: inaugurano infatti "I Sabati del Conservatorio", da molti anni (si tratta della XXVII edizione) rassegna designata a portare sul palco dell'Auditorium Pollini il meglio della produzione artistica dell'Istituto della città del Santo, ogni fine settimana, esclusa la parentesi pasquale, fino alle soglie della bella stagione. Una sfilata di suoni, generi e repertori sempre nuova che garantisce una grande varietà di emozioni musicali, dalla classica alla lirica, passando per il jazz e la contemporaneità (oggi realtà accademiche alla stregua degli insegnamenti classici), con esecuzioni di livello e appuntamenti rigorosamente ad ingresso gratuito.

