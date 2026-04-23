Una ragazza di meno di quattordici anni ha scritto un tema a scuola in cui ha descritto un abuso subito dal vicino di casa. La docente ha segnalato il contenuto alle autorità competenti, che hanno avviato un'indagine. La giovane ha riferito di aver subito le violenze in più occasioni e di aver deciso di parlare solo ora, nel contesto di un compito scolastico. La questione è ora al centro di un procedimento giudiziario.

Ravenna, 23 aprile 2026 – Aveva meno di quattordici anni quando, durante un tema assegnato in classe, ha trovato il coraggio di raccontare quello che fino a quel momento non era riuscita a dire a nessuno. Da quelle righe è partita un’indagine per violenza sessuale che ieri è approdata in tribunale a Ravenna e vede imputato un uomo di 85 anni, che all’epoca dei fatti era vicino di casa della giovane. Gli abusi dell’85enne. L’episodio contestato dall’accusa risale al giugno del 2024. Secondo la ricostruzione della Procura, l’anziano avrebbe avvicinato la ragazzina – che da poco si era trasferita con i genitori nell’abitazione accanto – con un pretesto, invitandola a entrare nella propria casa per mostrarle alcuni ambienti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una ragazzina racconta le violenze in un tema a scuola: “Il vicino ha abusato di me”

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