Le vittime si raccontano, ma i nomi degli abusatori restano nascosti. In questi giorni sono stati pubblicati nuovi documenti dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che continuano a mantenere segreti i nomi di chi ha abusato, mentre le donne coinvolte si sentono ancora esposte e senza giustizia.

In questi ultimi giorni il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato nuovi documenti relativi al caso di Jeffrey Epstein. Si è trattato di un ingente quantitativo di documenti, in cui però i nomi di numerose vittime non sono stati oscurati. Ciò ha scatenato una dura protesta da parte di chi ha subito abusi. Ben tre milioni di pagine relative all'inchiesta sono state rese pubbliche nel corso della giornata di ieri - venerdì 30 gennaio. Questo quanto dichiarato dal Vice Procuratore Generale Todd Blanche nel corso di una conferenza stampa. Molte pagine sono state escluse dalla pubblicazione per via della loro natura sensibile: vi sono, infatti, informazioni personali delle vittime, cartelle cliniche, immagini raffiguranti materiale pedopornografico e altri contenuti che sono oggetto di indagine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le vittime: "Noi esposte, ma i nomi di chi ha abusato restano nascosti"

