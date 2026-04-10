Ragazzina aggredita a colpi di forbici da una coetanea choc alla scuola media

Una ragazza è stata aggredita con delle forbici da una coetanea durante l’ora di educazione fisica in una scuola media di Castelfranco di Sotto. L’incidente ha causato scompiglio tra studenti e insegnanti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per ricostruire quanto accaduto. La scuola è stata temporaneamente chiusa per permettere le verifiche del caso.

Castelfranco di Sotto (Pisa), 10 aprile 2026 – Momenti di paura nella scuola media di Castelfranco, dove si è verificata una gravissima aggressione durante l’ora di educazione fisica. Una ragazzina di circa 12-13 anni ha colpito a colpi di forbici una coetanea. L’aggressione a colpi di forbici. Secondo le prime ricostruzioni, le due giovani, entrambi di origini marocchine, stavano partecipando all’attività sportiva quando, per cause in corso di accertamento, è scoppiato un diverbio. La situazione è presto degenerata, e una delle due ha afferrato un paio di forbici e ha colpito la coetanea, ferendola. Pronto soccorso emergency ospedale di Cisanello Pisa (foto di Enrico Mattia Del Punta) La ragazza portata in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ragazzina aggredita a colpi di forbici da una coetanea, choc alla scuola media Ragazzina picchiata da una coetanea nel Milanese, l’aggressione filmata e condivisa in chat: “Facevano il tifo”In pieno centro ad Abbiategrasso, nel Milanese, una ragazzina di 14 anni è stata picchiata brutalmente da una coetanea davanti agli occhi di altri... Minorenne ricatta coetanea con video intimi privati: ragazzina salvata dalla poliziaL’indagine è partita a seguito della segnalazione della giovane vittima, che aveva inizialmente contattato il ragazzo su TikTok Nei giorni scorsi la...