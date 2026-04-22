Giornata della Terra il mondo della bellezza è sempre più green-oriented e in prima linea
In occasione della Giornata della Terra, il 22 aprile, numerose marche del settore beauty presentano nuove iniziative e progetti dedicati alla tutela ambientale. Queste attività si inseriscono in un percorso di impegno sostenibile che molte aziende portano avanti durante tutto l’anno, con l’obiettivo di promuovere pratiche più rispettose del pianeta. La giornata diventa così un momento di riflessione e azione per il mondo della bellezza.
In occasione della Giornata della Terra, il 22 aprile, molti brand di bellezza lanciano progetti e iniziative volte alla cura del nostro Pianeta, intensificando un impegno green che, spesso, dura tutto l’anno. L'Earth Day diventa un'occasione per l'industria cosmetica di sensibilizzare alla salvaguardia dell'ambiente, mentre i prodotti dal cuore verde aumentano nei beauty-case +++dropcap La Giornata della Terra ritorna come ogni anno il 22 aprile a ricordarci che il sostegno per l'ambiente passa attraverso l'impegno di tutti settori convertiti alla causa. Era il 22 aprile 1970: venti milioni di cittadini americani chiedevano già allora più attenzione alle problematiche ambientali.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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