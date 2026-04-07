Nei giorni scorsi, sui social sono emerse numerose reazioni di rabbia e indignazione dopo la morte di Choco, un cagnolino di 14 anni investito in via dell’Acropoli da un’auto che non si è fermata. Molti utenti hanno commentato con parole dure, chiedendo giustizia e identificazione del responsabile. La vicenda ha inoltre acceso un dibattito acceso anche sul ruolo del guinzaglio e sulle responsabilità legate alla tutela degli animali.

È una valanga di rabbia quella che sta travolgendo i social dopo la morte di Choco, il cagnolino di 14 anni investito in via dell’Acropoli da unA Jeep che non si è fermata. I commenti corrono veloci, uno dietro l’altro. E il tono è durissimo: “Assassino”, “maledetto”, “vergogna”. C’è chi chiede giustizia, chi invoca l’arresto, chi non riesce nemmeno a trovare le parole. Secondo quanto raccontato, il cane sarebbe stato travolto mentre attraversava per tornare dal proprietario. L’uomo avrebbe provato a fermare il fuoristrada, ma inutilmente. E molti, leggendo questa dinamica, sono convinti: non è stato un incidente qualsiasi. Ma mentre la rabbia monta, esplode anche la polemica. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Choco, sui social è bufera vera: “Assassino”, “Trovatelo”, ma scoppia anche la guerra sul guinzaglio

Vincenzo Schettini l’ha sparata grossa? Scoppia la bufera, sui social lo attaccano: ecco le parole incriminateUn intervento che doveva essere una riflessione sul futuro della didattica si è trasformato in un caso social.

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Un cane di 14 anni, Choco, è stato travolto e ucciso ad Arezzo da un automobilista che è poi fuggito senza prestare soccorso. Secondo le ricostruzioni, potrebbe non essere stato un incidente, ma un gesto volontario. LNDC Animal Protection ha sporto denunci x.com

GIUSTIZIA PER CHOCO! Il piccolo Choco è stato investito intenzionalmente ad Arezzo davanti al suo papà umano. Dopo averlo investito, il suo assassino è scappato. Gli era stato chiesto di rallentare perché c'era il cagnolino, invece lui ha accelerato e lo ha i - facebook.com facebook