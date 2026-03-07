Bufera sul post di una preside dopo il derby Samb-Ascoli a scuola spunta uno striscione | Pesciara via dall’Agraria Lei si difende | È tutto assurdo

Una tensione si è accesa dopo il derby tra Samb e Ascoli, quando sui muri della scuola è apparsa una scritta che recita “Pesciara, via dall’Agraria”. La preside dell’Istituto Tecnico Agrario “Celso Ulpiani”, Rossana Moretti, ha commentato la vicenda definendola “tutto assurdo”. Nel frattempo, il dibattito tra tifosi e istituzione scolastica continua a suscitare reazioni.

"Preside pesciara, via dall'Agraria". È scontro tra i tifosi dell'Ascoli Calcio e la preside dell'Istituto Tecnico Agrario " Celso Ulpiani " della città, Rossana Moretti. A dividere la scuola ci ha pensato il calcio. Da una parte i ragazzi che stanno con "la Regina delle Marche". Dall'altra parte la preside che in un post pubblicato sullo stato WhatsApp, al termine del derby calcistico tra Sambenedettese e Ascoli, ha scritto: "Ridicoli bianconeri. esultare dinanzi a una curva vuota! Tipico dell'ascolano!". Nei giorni scorsi al termine dell'incontro disputato al 'Riviera delle Palme', infatti, i calciatori di Francesco Tomei, per rendere tributo ai propri tifosi che non hanno potuto assistere alla partita a causa delle restrizioni per motivi di ordine pubblico, hanno deciso di ripetere il consueto rituale della corsa sotto la curva.