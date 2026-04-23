In occasione del 25 Aprile, il Comune lancerà il progetto ‘Libertà è…’ dedicato alle scuole. Ai bambini verrà consegnata una bandiera tricolore sulla quale potranno disegnare o scrivere il proprio concetto di libertà. L'iniziativa mira a coinvolgere i più giovani in un momento di riflessione sul valore della libertà attraverso espressioni artistiche e parole. L'evento si inserisce nelle celebrazioni della ricorrenza nazionale.

In occasione del 25 Aprile prenderà il via il progetto ‘ Libertà è. ’, promosso dal Comune e rivolto alle scuole: ai bambini sarà donata una bandiera tricolore su cui esprimere, con disegni o parole, il proprio significato di libertà. Le bandiere diventeranno poi un’ installazione collettiva in piazza. Così Sant’Ilario si prepara a celebrare sabato l’ 81esimo anniversario della Liberazione con una mattinata nel cuore del paese tra memoria, testimonianze, musica e partecipazione collettiva. Il programma si aprirà alle 9 nella chiesa di Sant’Eulalia con la messa in onore dei Caduti delle guerre, accompagnata dal Coro Mavarta diretto da Silvia Perucchetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una bandiera ai bimbi: "Disegnateci la libertà"

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