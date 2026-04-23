Un rosato ostunese conquista la Gran Medaglia d' Oro al Concours Mondial de Bruxelles

Il 9 aprile scorso, è stato annunciato che un vino rosato prodotto a Ostuni ha ricevuto la Gran Medaglia d'Oro al Concours Mondial de Bruxelles. La premiazione si riferisce alla sessione dedicata ai vini rosati del 2026, tenutasi tra il 27 e il 29 marzo. L'azienda vinicola Villa Agreste, situata nella città, ha ottenuto il riconoscimento massimo per il suo rosato.

OSTUNI - Parte alla grande la primavera 2026 per l'azienda vinicola Villa Agreste: il 9 aprile scorso, infatti, il team del Concours Mondial de Bruxelles, Sessione Vini Rosati 2026, che si è svolta dal 27 al 29 marzo scorso, ha comunicato l'attribuzione del massimo riconoscimento per il rosato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Oro a Bruxelles: il rosato bio calabrese conquista il mondoIl Puntalice BIO di Senatore Vini ha ottenuto la Medaglia d’Oro presso il Concours Mondial de Bruxelles, un prestigioso palcoscenico internazionale... Daniele Valeri conquista l’oro al primo Gran Premio 100 piattelli di SportingAl Tav Piancardato di Collazzone 246 specialisti del Percorso di Caccia Itinerante inaugurano la stagione 2026: successi per Valeri in Eccellenza,... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Un rosato ostunese conquista la Gran Medaglia d'Oro al Concours Mondial de Bruxelles. Un rosato ostunese conquista la Gran Medaglia d'Oro al Concours Mondial de BruxellesAmbito riconoscimento per 26 Agosto, dell'azienda vinicola Villa Agreste. Il titolare, Enzo Iaia: L'abbiamo concepito nel 2020 come un ritorno al passato, rivisitato con tecniche moderne ... brindisireport.it CMB vini rosati, 6 Gran Medaglie d’Oro all’Italia (seconda nel medagliere)La sessione rosati del Concours Mondial de Bruxelles 2026, ospitato a Cirò, vede l’Italia distinguersi con 176 riconoscimenti e il Talamonti Rosé premiato come Rivelazione, mentre la Francia guida il ... italiaatavola.net