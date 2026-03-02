Daniele Valeri conquista l’oro al primo Gran Premio 100 piattelli di Sporting

Daniele Valeri ha vinto l’oro al primo Gran Premio 100 piattelli di Sporting, disputato al Tav Piancardato di Collazzone. Alla competizione, che ha aperto la stagione 2026, hanno partecipato 246 specialisti del Percorso di Caccia Itinerante. Tra i vincitori, anche successi per Spada nelle Ladies e Ligi negli Junior.

Al Tav Piancardato di Collazzone 246 specialisti del Percorso di Caccia Itinerante inaugurano la stagione 2026: successi per Valeri in Eccellenza, Spada tra le Ladies e Ligi negli Junior. Il Tav Piancardato di Collazzone (Perugia) ha ospitato nel weekend il primo Gran Premio 100 piattelli di Sporting della stagione 2026, richiamando ben 246 tiratori da tutta Italia per una due giorni intensa e combattuta. Un appuntamento che ha aperto ufficialmente l'annata agonistica del Percorso di Caccia Itinerante, con classifiche spesso decise solo dagli spareggi, a conferma dell'elevato livello tecnico espresso in pedana.