Un vino rosato biologico proveniente dalla Calabria ha ricevuto una medaglia d’oro al Concours Mondial de Bruxelles, una delle competizioni più riconosciute nel settore vinicolo. Si tratta del Puntalice BIO, prodotto da Senatore Vini, che ha ottenuto il riconoscimento durante la manifestazione internazionale tenutasi a Bruxelles. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi produttori da tutto il mondo, confermando la rilevanza della competizione nel panorama globale del vino.

Il Puntalice BIO di Senatore Vini ha ottenuto la Medaglia d’Oro presso il Concours Mondial de Bruxelles, un prestigioso palcoscenico internazionale per l’enologia. Il riconoscimento premia l’eccellenza del vitigno autoctono calabrese attraverso un processo produttivo che mette al centro la sostenibilità ambientale e il legame con le radici del territorio. L’affermazione del terroir calabrese sui mercati globali. La conquista della medaglia d’oro a Bruxelles non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in un percorso di consolidamento per Senatore Vini. Il vino protagonista del successo, denominato Puntalice BIO, si è distinto davanti a una giuria composta da esperti degustatori, professionisti del settore e enologi provenienti da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro a Bruxelles: il rosato bio calabrese conquista il mondo

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Sto leggendo il ramo d ' oro un po ' ripetitivo ma interessante immaginate a cosa è arrivato a fare l ' uomo a sé stesso incredibile lascia a bocca aperta. - facebook.com facebook

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