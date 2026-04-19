Capodichino in arrivo nuovo terminal e hotel | piano da 200 milioni in 5 anni A novembre chiusura per lavori alla pista

A Capodipino sono previsti investimenti da 200 milioni di euro in cinque anni, con la costruzione di un nuovo terminal e di un hotel, oltre a interventi di riqualificazione urbana. La pista dell'aeroporto sarà chiusa a partire da novembre per permettere i lavori di manutenzione e miglioramento. Questi interventi puntano a potenziare le strutture e le infrastrutture dello scalo.

Piano da 200 milioni per Capodichino: nuovo Terminal Baia 1, hotel e riqualificazione urbana. Chiusura a novembre per lavori alla pista. Nasce Aviogold per potenziare Salerno-Pontecagnano. Un piano da 200 milioni di euro in cinque anni per trasformare l'Aeroporto di Napoli Capodichino in uno dei migliori City Airport d'Europa. Lo ha illustrato l'amministratore delegato di Gesac Roberto Barbieri nell'incontro con i sindacati — Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb e Fast Confsal — svoltosi nei giorni scorsi nello scalo partenopeo. Come riporta Fanpage.it, sono diversi i progetti sul tavolo per lo scalo napoletano. Sarà realizzato un nuovo Terminal Baia 1 e un hotel nella palazzina Atitech.🔗 Leggi su 2anews.it

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