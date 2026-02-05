Centro Direzionale di Napoli 80 milioni dal Comune per rifare pavimenti strade parcheggi

Il Comune di Napoli ha approvato un piano da 80 milioni di euro per rinnovare il Centro Direzionale. I lavori prevedono il rifacimento di pavimenti, strade, parcheggi, ascensori, scale mobili e aiuole. L’obiettivo è migliorare le condizioni di questa zona chiave della città. I lavori partiranno a breve e si concentreranno sulla sicurezza e sull’estetica.

Il Comune approva il piano da 80 milioni per rifare il Centro Direzionale: saranno rimessi a nuovo pavimenti, strade, ascensori, scale mobili e aiuole.

