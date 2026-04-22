Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026. Nella puntata precedente del 22 aprile 2026. Mercoledì 22 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Greta cerca inutilmente di recuperare con Cristina, mentre un colpo basso di Mori rende la rivalità fra lui e Roberto ancora più accesa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 23 aprile 2026: Serena fa una scoperta importante

Un Posto Al Sole 20-24 Aprile Ritorni Shock E Verità Nascoste

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