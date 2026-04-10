Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 10 aprile 2026, nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Cristina scapperà via e farà perdere le sue tracce dopo aver scoperto un'inaspettata e sconvolgente verità sulla madre. Greta, Ferri e Marina proveranno ad affrontare la delicata vicenda, anche Serena e Filippo in preda alla preoccupazione li aiuteranno. Diversi sono stati i danni causati a Palazzo Palladini dai bulli che si sono imbucati alla festa di Cristina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 10 aprile 2026: Cristina fa una scoperta su Greta e scappa, Nunzio a disagio

Un Posto al Sole, spoiler 9 aprile 2026: nervi tesi tra Ferri e Cristina, Nunzio e Rossella costretti a…Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 9 aprile 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 6 al 10 aprile 2026: Cristina scopre qualcosa sulla madre Greta e fa perdere le sue tracce© US RaiUna scoperta sulla madre Greta Fournier sconvolge Cristina Ferri nelle prossime puntate di Un Posto al Sole.

Temi più discussi: Un posto al sole, le trame dal 30 marzo al 3 aprile 2026; Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026: Cristina tradita da tutti (madre e amici); Un Posto al Sole anticipazioni 6-10 aprile: festa nel caos, Cristina fugge e Ferri è disperato; Un Posto Al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 6 al 10 aprile.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Ornella si avvicina a un altro uomoLe trame di UPAS per la settimana dal 13 al 17 aprile: dopo la crisi con Raffaele la dottoressa è attratta Vanni. Brutte notizie per Nunzio e Rossella. libero.it

Un Posto al Sole, le anticipazioni della prossima settimana dal 13 al 17 aprile: Stefano esce allo scoperto e sono guaiLa presenza di Stefano inizia ad impattare anche la vita di chi si trova vicino a Greta, sebbene la donna appaia più che mai intenzionata a chiudere questa relazione. Le anticipazioni ... ilmattino.it

Il tecnico della Nazionale Under 21 prende il posto del dimissionario Gattuso con un incarico ad interim - facebook.com facebook

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