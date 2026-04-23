Una lista civica è stata creata da persone che vivono e lavorano sul territorio, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo locale. La formazione si compone di cittadini che condividono l’amore per l’area e desiderano contribuire alla crescita, in particolare a favore degli operatori turistici e dei residenti. La presenza di un rappresentante, chiamato Bellotti, accompagna questa iniziativa, che si propone di coinvolgere la comunità nel processo decisionale.

"Una lista civica nata sul territorio e costruita attorno a persone che il territorio lo vivono ogni giorno e si sono messe assieme perché lo amano e vogliono farlo crescere nell’interesse degli operatori turistici e dei cittadini". Si presenta così la lista civica "Un Ponte per i 7 Lidi", a sostegno del candidato sindaco Samuele Bellotti, in vista delle prossime elezioni comunali, cofondata da Antonio Romagnoli. "La missione alla base del progetto – prosegue – è quella di rafforzare la rappresentanza della costa e dei Lidi all’interno del futuro consiglio comunale, portando nelle istituzioni una squadra composta da persone radicate nella realtà locale, vicine ai cittadini, alle imprese e alle esigenze quotidiane di un’area strategica per l’intero comune di Comacchio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Un Ponte per i 7 Lidi’, la civica al fianco di Bellotti

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