Il Giappone mette un freno all’iper-connessione | lo smartphone si potrà usare solo due ore al giorno

Il governo giapponese ha deciso di limitare l’uso degli smartphone a due ore al giorno per i minori. La misura riguarda le applicazioni di messaggistica e social network, e entrerà in vigore a partire dal prossimo mese. La decisione è stata presa per ridurre i rischi legati all’eccessivo utilizzo dei dispositivi digitali tra i giovani.

Il Giappone tenta di porre un freno alla crescente dipendenza da smartphone. Nella città di Toyoake, situata nella prefettura di Aichi, l’amministrazione comunale ha varato un’ordinanza che fissa un riferimento temporale massimo per l’uso dei dispositivi digitali, invitando i cittadini a non superare le due ore al giorno. Il provvedimento non si limita a una raccomandazione generica ma introduce suggerimenti specifici per le fasce più giovani, esortando gli studenti delle elementari a spegnere gli schermi dopo le 21:00 e i ragazzi più grandi dopo le 22:00. I disturbi causati dallo smartphone. L’iniziativa nasce da una preoccupazione concreta per la salute pubblica, legata all’aumento dei disturbi del sonno, al calo del rendimento scolastico e alla progressiva erosione della comunicazione all’interno dei nuclei familiari. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Senza smartphone fino a 14 anni. Esperti in classe spiegano ai ragazzi i pericoli dell’iper connessioneGuidare gli studenti verso i rischi dell’iperconnessione: oltre ai temi della sostenibilità e della cittadinanza consapevole, che caratterizzano... Assicurazione sanitaria per il personale scolastico, avviate le procedure. Ecco per cosa si potrà usare e per cosa non si potrà usare. Elenco completoÈ stata pubblicata da Consip, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), la gara europea per l’affidamento della prima... Contenuti e approfondimenti su Giappone mette Discussioni sull' argomento Video. Video: la battuta di Trump su Pearl Harbor mette alla prova l'alleanza USA-Giappone sull'Iran; Viaggiare sicuri volando lontani dai cieli di guerra. Ecco le mete per i ponti e l’estate; F1 | GP Giappone 2026, la FIA mette le mani avanti e abbassa i MJ previsti in qualifica; F1 2026, Giappone decisivo: i regolamenti vanno cambiati?. Il Giappone mette le big tech Usa nel mirino: ispezione a sorpresa dell’Antitrust nella sede di MicrosoftL'Antitrust giapponese ha ispezionato Microsoft Tokyo per presunte condizioni discriminatorie sui software L'indagine riguarda tariffe di licenza più alte su cloud concorrenti come AWS e Google Cloud ... milanofinanza.it La McLaren si mette davanti a tutti nel venerdì del Gran Premio del Giappone 2026 di Formula 1. Ma può davvero battere la Mercedes su una pista su cui la Ferrari sta faticando Per saperne di più, vai su Automoto.it: https://www.automoto.it/formula1/f1-mcla - facebook.com facebook Anteprima Gp Giappone: il nuovo asfalto è la sfida nella sfida Asfalto rinnovato, basse temperature e compound più duri: il GP del Giappone mette squadre e piloti davanti a un equilibrio tecnico ancora tutto da definire. #JapaneseGP x.com