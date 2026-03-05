Giustizia l' ultimo sondaggio di Porta a Porta | ecco chi vincerà

A meno di tre settimane dal referendum sulla riforma della giustizia, un nuovo sondaggio condotto da Porta a Porta rivela un aumento del consenso tra gli italiani nei confronti del cambiamento. I dati mostrano quale schieramento sia percepito come favorito, mentre l'attenzione pubblica si concentra sulla questione. La discussione si intensifica in vista della consultazione popolare.

Sì o No alla riforma costituzionale: come voteranno gli italiani. L'ultimo sondaggio Le ragioni del Sì al referendum: intervista a Francesca Scopelliti e Avv. Guido Camera GUARDA A meno di tre settimane dal referendum sulla riforma della giustizia, cresce il consenso al cambiamento da parte degli italiani. Secondo quanto emerge da un sondaggio condotto dall’istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, il 38% degli intervistati dichiara che il 22 e 23 marzo si recherà alle urne, mentre il 21% intende astenersi. Il restante 41%, invece, non ha ancora deciso. Tra chi dichiara di voler votare, il 47.9%, propende per il “Sì”, una percentuale in lieve aumento rispetto al 42,7% registrato nella rilevazione dello scorso 16 febbraio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

