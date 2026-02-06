Sondaggio Porta a porta FdI primo partito | chi crolla a sinistra E Vannacci

Nella prima indagine di mercato condotta dall'Istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri, il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, si ferma all’1,6%. Il sondaggio mostra anche che Fratelli d’Italia rimane primo tra i partiti, mentre alla sinistra si registrano cali e crolli. Vannacci, quindi, si conferma come una presenza marginale, poco distante dallo 0,2% di qualche mese fa, e il suo partito fatica a farsi spazio nel panorama politico.

Nella prima rilevazione dell'Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) la lista Futuro Nazionale di Roberto Vannacci si collocherebbe all'1,6%. Si legge in una nota di Porta a Porta. Fratelli d'Italia cede lo 0,2 % rispetto alla rilevazione dello scorso 12 gennaio ed è al 29,8%, seguito dal Pd al 23,1% (-0,3%). Il Movimento 5 stelle, invece, è all'11,3%, in crescita dell'1,1%. Forza Italia al 9%, è stabile, mentre la Lega all' 8% % cala dello 0,5%. Alleanza verdi e sinistra è al 6,4% (-0,1%), Azione è al 3,7% (+0,1%), Italia Viva al 2% cede lo 0,8%(-0,8%). Infine +Europa all'1,8 % cresce dello 0,2%, mentre Noi Moderati è allo 0,8% e cala dello 0,2%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

**Partiti: sondaggio Porta a Porta, Fdi al 29,8% e Pd al 23,1%, Vannacci all'1,6%**Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Nella prima rilevazione dell’ Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) la lista Futuro Nazionale di Vannacci si collocherebbe all’1,6%. Si legge in una nota di Porta a Po ... lanuovasardegna.it

**Referendum: sondaggio Porta a Porta, Sì al 52,5% e No al 47,5%**Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Il 35,5% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, non andrà il 18,9%, indecisi il 45,6%. lagazzettadelmezzogiorno.it

