La maison di moda ha annunciato l’ingresso di Jacob Elordi come nuovo volto di Bleu de Chanel, L’Exclusif, attraverso una serie di video teaser diffusi sui social media. La campagna mette in evidenza un’immagine moderna e irresistibile, con un’atmosfera che richiama un “nuovo blue” senza limiti e inafferrabile, pensato per chi vive d’impulso. Elordi si affianca al precedente ambassador, contribuendo a definire il carattere della fragranza.

A u revoir (oppure no?) Thimothée (Chalamet), bienvenue Jacob. Con una serie di video-teaser lanciati sui canali social, la Maison Chanel dà il benvenuto a Jacob Elordi come nuovo volto beauty di Bleu de Chanel, L’Exclusif. Un “nuovo blue”, senza limiti, inafferrabile, che conquista chi agisce d’impulso. Un bleu che sublima tutti gli altri, in un sillage ancora più intenso. Jacob Elordi è un “mammone”? Perché il red carpet con la madre divide i fan X Leggi anche › Capelli uomo, il “wolf cut” alla Jacob Elordi conquista Jacob Elordi, nuovo volto beauty di Bleu de Chanel L’Exclusif. È un momento d’oro per Jacob Elordi. Dopo i successi sul grande schermo, ora è il nuovo volto del celebre profumo maschile Bleu de Chanel.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un “nuovo blue”, senza limiti, inafferrabile, che conquista chi agisce d’impulso. Come il nuovo ambassador, dall’allure moderna e irresistibile

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