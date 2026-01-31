In Ucraina, i droni militari sono diventati protagonisti di un nuovo fronte di guerra. Volano a bassa quota, mescolandosi tra civili e zone di combattimento. La presenza di questi apparecchi cambia il modo di fare guerra, rendendo difficile distinguere tra obiettivi militari e aree civili. La tecnologia si sta imponendo come elemento chiave nel conflitto, modificando le strategie e le operazioni sul campo.

I droni a corto raggio hanno trasformato il conflitto in Ucraina in un teatro di guerra a bassa quota, dove la distinzione tra fronte e territorio civile si è cancellata. Negli ultimi mesi, soprattutto nella regione di Kherson e lungo la riva destra del fiume Dnipro, milizie russe hanno intensificato l’uso di piccoli quadricotteri armati per colpire obiettivi non militari, creando un clima di costante paura tra la popolazione. Gli attacchi, spesso condotti con droni di dimensioni inferiori ai 40 centimetri, non richiedono tecnologie avanzate né risorse ingenti, ma producono un impatto psicologico e strategico devastante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni militari in Ucraina: il nuovo fronte tecnologico che ridefinisce la guerra moderna

