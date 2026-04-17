Pordenone abbatte i limiti | nuovo piano per una città senza barriere

A Pordenone, l’amministrazione comunale sta lavorando rapidamente per aggiornare il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Sono stati coinvolti tecnici, consiglieri e professionisti in un processo di progettazione che mira a rendere la città più accessibile senza barriere. L’obiettivo è accelerare i lavori e rendere più immediato l’intervento per migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici.

L’amministrazione di Pordenone sta accelerando i tempi per l’aggiornamento del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, coinvolgendo direttamente tecnici, consiglieri e professionisti in un processo di progettazione inclusiva. Il percorso, che mira a superare la semplice conformità normativa per puntare alla piena fruibilità degli spazi pubblici, ha lo scorso giovedì 16 un importante confronto in Sala Missinato tra le figure chiave della pianificazione urbana e gli ordini professionali del territorio. Il coordinamento tecnico per una città senza ostacoli. Il lavoro di revisione del piano, già esistente dal 2020, si basa su una...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone abbatte i limiti: nuovo piano per una città senza barriere Notizie correlate Messina senza ostacoli, il piano contro le barriere architettoniche che apre la città a tuttiCamminare per Messina, senza inciampare in gradini, marciapiedi sconnessi o ostacoli improvvisi: per molti cittadini, questa rimane ancora un’impresa... "A Pordenone serve una mappatura delle barriere architettoniche"“Abbiamo già definito la modifica del sentiero delle operaie un tentativo maldestro, che usa il tema dell’accessibilità per giustificare un...