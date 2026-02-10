Giorno del Ricordo Aversa celebra le vittime delle foibe | cerimonia al Parco Pozzi

Aversa ha ricordato le vittime delle foibe con una cerimonia al Parco Pozzi. La città ha voluto mantenere viva la memoria di uno dei capitoli più dolorosi del Novecento, coinvolgendo cittadini e istituzioni in un momento di riflessione. La commemorazione si è svolta tra testimonianze e momenti di silenzio, per non dimenticare mai quello che è successo.

La memoria come dovere civile, per non dimenticare una delle pagine più dolorose della storia del Novecento. Anche Aversa ha celebrato il Giorno del Ricordo, rendendo omaggio ai martiri delle foibe e alle vittime dell'esodo giuliano-dalmata-istriano. La cerimonia commemorativa si è svolta questa mattina al Parco Pozzi, luogo dal forte valore storico: ex campo profughi che, dal secondo dopoguerra fino ai primi anni novanta, ha accolto circa duemila esuli, non solo provenienti dal Friuli Venezia Giulia ma anche da altre nazioni. Alla manifestazione hanno preso parte il sindaco Francesco Matacena, una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, il Comitato 10 Febbraio e il Comitato Interforze di Parete.

