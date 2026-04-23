Un giudice calabrese ha ideato un metodo per impedire che le attività mafiose si tramandino all’interno delle famiglie. Il sistema, già sperimentato con successo, prevede misure specifiche per contrastare la continuità delle organizzazioni criminali. Recentemente, questa iniziativa ha portato alla presentazione di una proposta di legge volta a rendere ufficiale e applicabile la strategia. La proposta mira a rafforzare gli strumenti legali contro le strutture mafiose e la loro trasmissione ereditaria.

Il giudice Roberto Di Bella dice che le mafie «asfaltano le coscienze», e che per allontanare i figli dei mafiosi dalla criminalità bisogna «metterli in contatto con le loro emozioni». Di Bella ha lavorato con ragazzi a cui era stato ordinato di uccidere la propria madre, o che erano stati coinvolti in sequestri di persona, traffico di droga o trasporto di armi. E grazie a un protocollo che ha inventato lui, chiamato “Liberi di scegliere”, centinaia di questi ragazzi hanno scelto di abbandonare l’attività criminale e iniziare a vivere in modo diverso dal contesto in cui sono cresciuti. Il protocollo “Liberi di scegliere” fu sviluppato a...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un modo per evitare che la mafia diventi una cosa di famiglia

Multi SubForced to Have His Child… But She Fell in Love Instead!

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