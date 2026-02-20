Cagliari-Lazio | per evitare che il periodo negativo diventi crisi formazioni e orari tv
Cagliari e Lazio si preparano a sfidarsi il 20 febbraio 2026, dopo aver affrontato momenti positivi, ma con risultati recenti in calo. La partita sarà decisiva per mantenere il ritmo in campionato e evitare che le sconfitte si trasformino in crisi più profonde. Entrambe le squadre puntano a riprendere il cammino vittorioso, con le formazioni che si allenano intensamente e gli orari della trasmissione televisiva già confermati.
Cagliari 20 febbraio 2026 - Erano entrambe reduci da ottimi periodi di forma, ma nelle ultime settimane entrambe hanno rallentato, finendo per perdere terreno rispetto alle rivali. Serve così una nuova sferzata, una nuova iniezione di fiducia e questa può arrivare nello scontro diretto. Il Cagliari ospita la Lazio nella sfida di sabato sera del ventiseiesimo turno di Serie A, calcio d'inizio fissato alle ore 20:45 del 21 di febbraio 2026. Entrambe reduci da sconfitte, dopo aver toccato il rispettivo punto migliore di classifica, sono pronte a ripartire in un match dall'esito tutt'altro che scontato tra uno degli allenatori più giovani e uno dei più esperti del nostro campionato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Lazio, i convocati di Sarri per la partita contro il Cagliari: rientra un giocatore importanteROMA - Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita in trasferta contro il Cagliari, in programma domani, sabato 21 febbraio, alle 20.45 e valida per la 26ª giornata di ... corrieredellosport.it
Lazio, Sarri senza Basic e Gila per Cagliari: Zaccagni convocatoLa Lazio si prepara alla trasferta di Cagliari con alcune defezioni importanti e un ritorno significativo. Il tecnico Maurizio Sarri ha escluso dalla lista dei convocati Toma Basic e Mario Gila, ... it.blastingnews.com
Manca poco alla sfida dell'#UnipolDomus tra #Cagliari e #Lazio, in programma domani sera In vista della partita, valida per la 26a giornata di #SerieA, il tecnico rossoblù Fabio #Pisacane ha analizzato il momento della squadra e presentato la gara CO - facebook.com facebook
Lazio: Sarri a Cagliari senza Basic e Gila, torna Zaccagni. Il tecnico biancoceleste ritrova il suo capitano #ANSA x.com