Marco Rossi, 32 anni, ha deciso di smettere di controllare il telefono durante la cena con la sua fidanzata, dopo aver notato che spesso interrompeva le conversazioni per rispondere a notifiche e messaggi. Una recente indagine ha analizzato come smartphone, chat e comunicazione online influenzino le relazioni di coppia, evidenziando che l’uso eccessivo di tecnologia può creare distanze e tensioni. Un dettaglio che emerge dallo studio è come la paura di perdere aggiornamenti o messaggi possa portare a una costante attenzione agli schermi, anche durante i momenti di intimità.

Notifiche, messaggi, social: con lo sguardo rivolto a uno schermo si trascorre ormai moltissimo tempo. Da soli o davanti ad altre persone, afferrare lo smartphone e dare un'occhiata a mail o notizie, è diventato un gesto quasi automatico. Ma che effetto può avere tutto questo sulle relazioni ed in particolare sulla vita di coppia? Ad affrontare il tema, in occasione di San Valentino, è un'indagine promossa da Unobravo, servizio di psicologia online e Società Benefit, che ha analizzato proprio l'impatto del digitale sulle relazioni di coppia.

© Iodonna.it - Che impatto possono avere smartphone, chat e comunicazione online sulle relazioni a due? A questa domanda ha provato a rispondere una recente indagine. Ecco cosa è emerso e cosa fare per evitare che la tecnologia ostacoli l’equilibrio della relazione

