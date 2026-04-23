Un mare di tricolori a Italia in Miniatura | il 25 aprile diventa un grande flash mob collettivo

Il 25 aprile, Italia in Miniatura ospiterà un grande flash mob dedicato alla Festa della Liberazione, con centinaia di bandiere italiane che verranno sventolate insieme nel parco. L’evento coinvolgerà visitatori di tutte le età, creando un’immagine di unità e festa collettiva. Le persone saranno invitate a partecipare condividendo un momento di orgoglio nazionale tra le attrazioni del parco, in un’atmosfera di allegria e partecipazione.

Italia in Miniatura celebra il 25 aprile e la Festa della Liberazione con un flash mob tricolore che trasformerà il parco in un mare di bandiere italiane che sventolano gioiose, per un momento di festa collettiva e di orgoglio italiano da vivere in famiglia. Le prime 1.000 famiglie che entreranno.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Fischietti come a Minneapolis e cartelli contro gli agenti Ice alle Olimpiadi: il flash mob in piazza 25 AprileMilano – Iniziato il raduno in piazza 25 Aprile a Milano, per il sit in contro la presenza degli agenti ICE nel servizio di sicurezza della... Leggi anche: Salerno, grande successo per il flash mob di Paper Week in Piazza della Libertà Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ducati, i primi 100 anni. Livrea speciale ed eventi: Solidi in un mare agitato; In 550 a Pila per il Memorial Fosson La vittoria vale un titolo tricolore; Mancato en plein dei porti tricolore a Miami: ma è ora di CruiseItaly!; Audi Sport Italia: per l’apertura del tricolore GT3 Sprint ci sarà Giraudi. Italia paese di mare, 7.600 km di coste e record aree marine protetteL'Italia è un grande Paese di mare: è seconda nel Mediterraneo per spazio marittimo (536.446 km quadrati) e ha la seconda estensione costiera d'Europa (7.600 km). Sono alcuni dei dati del rapporto 'Un ... ansa.it Un aereo G-91 delle Frecce Tricolori torna in Italia dagli UsaMilano, 4 dic. (askanews) – Per celebrare il centenario dell’Aeronautica Militare italiana, che ricorre nel 2023, il museo aeronauticoVolandia, nei pressi dell’aeroporto di Milano-Malpensa, ha ... affaritaliani.it Lewandowski va in scadenza, e potrebbe chiudere la carriera in Italia. Milan e Juve incontreranno l’agente proprio a margine della sfida di San Siro. A chi servirebbe di più un bomber pronto all’uso per 1-2 anni - facebook.com facebook #Italia ai Mondiali, Governo e #Coni contro il ripescaggio: "Inopportuno, un'offesa, è vergognoso" x.com