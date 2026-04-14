A Salerno si è concluso con grande partecipazione il flash mob di Paper Week, svoltosi in Piazza della Libertà. L’evento, promosso dal Comune e da Salerno Pulita, ha coinvolto circa 5.000 testi scritti, raccogliendo un’attenzione significativa tra i cittadini. La giornata si è svolta nel rispetto delle norme e ha visto un’affluenza elevata, con persone di tutte le età che hanno preso parte all’iniziativa.

Tempo di lettura: 3 minuti Paper Week Salerno. Ecco cosa è stato scritto con 5000 testi, in Piazza della Libertà dove si è concluso con un successo oltre ogni aspettativa il grande flash mob promosso dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita. L’iniziativa rientra tra le manifestazioni della Settimana Nazionale della Carta di Comieco, per promuovere il riciclo di carta e cartone. Fin dalle prime ore della mattinata Piazza della Libertà si è riempita di studenti, associazioni, famiglie e cittadini che hanno partecipato con entusiasmo alla costruzione dell’opera collettiva realizzata con oltre 5.000 libri e materiali in carta riusati. La scenografia ideata dall’art director Gigi Pacifico ha trasformato la piazza in un set creativo a cielo aperto, mentre un drone ha documentato tutte le fasi dell’evento.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, grande successo per il flash mob di Paper Week in Piazza della Libertà

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Paper-week, flash mob creativo e partecipato: il videoSi è tenuto stamattina in Piazza della Libertà un flash mob creativo e partecipato in occasione del Paper-Week.