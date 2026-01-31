Fischietti come a Minneapolis e cartelli contro gli agenti Ice alle Olimpiadi | il flash mob in piazza 25 Aprile

Stamattina, in piazza 25 Aprile, un gruppo di persone si è riunito in modo spontaneo per protestare contro la presenza degli agenti ICE che fanno parte del servizio di sicurezza durante le Olimpiadi. Fischietti e cartelli sono stati usati per attirare l’attenzione e mostrare il dissenso contro questa decisione. La manifestazione, senza grandi organizzazioni, è nata dal passaparola tra i cittadini che vogliono far sentire la propria voce. La piazza si è riempita di cori e slogan, mentre alcuni partecipanti hanno già annunciato che continueranno a manifest

Milano – Iniziato il raduno in piazza 25 Aprile a Milano, per il sit in contro la presenza degli agenti ICE nel servizio di sicurezza della delegazione americana alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Centinaia i manifestanti che hanno aderito all'iniziativa che vede la partecipazione dei partiti del centrosinistra con Arci, Anpi, Cgil e i Sentinelli. Numerosi i cartelli, con scritte a pennarello su cartone, come quelli usati nelle manifestazioni negli Usa, preparati dai partecipanti con scritto 'Ice out', 'Ice = fasciscm' e altri slogan. La manifestazione in piazza 25 aprile (Foto Mianews) La protesta, organizzata con la modalità di un flash mob prevede l'utilizzo di fischietti, strumento utilizzato dagli osservatori di Minneapolis per segnalare la presenza di agenti ICE in zona.

