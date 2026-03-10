Terremoto di magnitudo 5,9 nel Lido di Maronti tra il Golfo di Napoli e Capri la situazione

Un terremoto di magnitudo 5,9 è stato registrato nel Golfo di Napoli, nel tratto tra il Lido di Maronti e Capri. L'evento sismico si è verificato questa mattina e ha provocato diverse scosse in tutta la zona, con alcuni edifici che sono stati evacuati e persone che hanno prefissato misure di sicurezza. La protezione civile sta monitorando la situazione e le autorità stanno valutando eventuali danni.

Terremoto nel Golfo di Napoli: un sisma di magnitudo 5.9 è stato registrato nei pressi dell'isola di Capri con epicentro al Lido di Maronti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Terremoto di magnitudo 5,9 nel Lido di Maronti tra il Golfo di Napoli e Capri, la situazione Articoli correlati Terremoto nel Golfo di Napoli, scossa di magnitudo 5.9 al largo di CapriLa scossa registrata nella notte al largo dell’isola Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5. Terremoto di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli: la rilevazione dell'IngvLa forte scossa, registrata poco dopo la mezzanotte, è stata avvertita, oltre che in Campania, in molte zone del Sud Italia e anche nel resto dello... Una selezione di notizie su Terremoto di magnitudo 5 9 nel Lido di... Temi più discussi: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4,5 a Catania e provincia, nessun danno; Terremoto nel Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km; Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri, forte scossa di magnitudo 5,9 a elevata profondità; Terremoto a Catania di magnitudo 4.5: epicentro a Ragalna, danni ad edifici e scuole chiuse. Violento terremoto nel Golfo di Napoli, scossa nella notte: magnitudo 5.9 al largo di CapriUna forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte tra lunedì e martedì nel Golfo di Napoli. I sismografi hanno rilevato un evento di magnitudo 5.9 alle ore 00:03, con epicentro localizzato ... cronachedellacampania.it Terremoto, scossa di magnitudo 5.9 registrata nell'area del Golfo di NapoliUna scossa di terremoto di magnitudo 5.9 si è verificata alle ore 00:03 di Martedì 10 Marzo 2026 con epicentro Golfo di Napoli e Capri (Napoli) – Campania. La profondità stimata è stata di circa 414 k ... msn.com Terremoto 5.9 nella notte al largo di Capri - facebook.com facebook Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri, forte scossa di magnitudo 5,9 a elevata profondità x.com