Una semplice schedina di pochi euro, un gettone e un istante di attesa hanno portato a una vincita da quasi due milioni di euro. Il biglietto fortunato ha centrato il premio “Turista per sempre”, garantendo una rendita ventennale. La scena si è svolta in modo tranquillo, con il vincitore che ha scoperto il risultato solo al momento della lettura del tagliando.

Un tagliando da pochi euro, una moneta a fare da chiave e poi quel momento sospeso in cui la realtà cambia passo. Succede ancora, nelle pieghe più ordinarie delle giornate, che la fortuna irrompa senza bussare. È accaduto in provincia di Venezia, dove un “Turista per sempre” ha trasformato un acquisto qualsiasi in una rendita da sogno: quasi due milioni di euro complessivi, distribuiti nel tempo come una promessa mantenuta. La scena è quella di una tabaccheria di paese, di quelle che vedono passare tutti ma non trattengono nessuno. Qui, nei giorni scorsi, un cliente descritto come discreto, sulla mezza età, ha grattato il biglietto giusto. Il risultato? Un assegno immediato da 300 mila euro, poi 6 mila euro al mese per vent’anni e un bonus finale da 100 mila euro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un gratta e vinci milionario: centra il “Turista per sempre” e porta a casa quasi due milioni con una rendita ventennale

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