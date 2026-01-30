Vince due milioni al Gratta e vinci il figlio gli fa causa per averne una parte | Troviamo un accordo o andiamo in tribunale

Un uomo ha vinto quasi due milioni di euro giocando al Gratta e vinci “Turista per Sempre”. Invece di festeggiare, si trova ora a dover affrontare una causa legale del figlio, che pretende una parte della vincita. I due non riescono a trovare un accordo e minacciano di andare in tribunale.

Ha vinto quasi due milioni di euro grattando il Gratta e vinci “Turista per Sempre”, ma anziché godersi la somma, si è ritrovato a fronteggiare una causa legale del figlio. I protagonisti della vicenda, raccontata dal Gazzettino, sono un 68enne di Volpago del Montello (Treviso) e suo figlio, laureato in lettere, che vive a Faenza (Ravenna), con alle spalle lavori precari e ora disoccupato. Il rapporto complicato tra padre e figlio. Il rapporto tra i due non è mai stato sereno, specialmente dopo che il 68enne, rimasto vedovo, si è risposato. Quando ha confidato della vincita milionaria al figlio, quest’ultimo ha avanzato delle pretese, ma il genitore si è opposto fermamente.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Gratta e vinci Italia

Un pensionato di Volpago del Montello ha vinto due milioni di euro con un Gratta e vinci.

Un uomo di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto 2 milioni di euro al Gratta e Vinci.

