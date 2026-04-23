Un fiume di cemento per riempire il tunnel creato dai rapinatori della banca Crédit Agricole in piazza Medaglie d'Oro

Lungo la piazza Medaglie d'Oro, è stato versato cemento per chiudere il tunnel usato dai rapinatori per entrare nel caveau della banca Crédit Agricole. Il cunicolo, scavato clandestinamente, è stato impiegato durante uno dei colpi più celebri degli ultimi anni, che ha coinvolto il furto di una grande quantità di denaro dalla filiale dell’Arenella. Le operazioni di chiusura sono state concluse con l’utilizzo di un ampio quantitativo di cemento.

Cemento per chiudere il cunicolo che è servito ad assaltare il caveau della banca all'Arenella realizzando uno dei colpi più clamorosi degli ultimi anni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Le immagini dei tunnel scavati dai rapinatori della Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a NapoliLe immagini del labirinto di tunnel, gallerie e pozzi scavati dai rapinatori della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella. Le immagini delle gallerie scavate dai rapinatori della Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a NapoliLe immagini del labirinto di tunnel, gallerie e pozzi scavati dai rapinatori della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella. Altri aggiornamenti Un fiume di cemento per riempire il tunnel creato dai rapinatori della banca Crédit Agricole in piazza Medaglie d’OroL'Agenzia 10 dell’istituto Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro a Napoli è circondata da transenne rosse e operai. Proprio lì, dove una settimane fa decine di cassette di sicurezza sono state ... fanpage.it Napoli, assalto alla Crédit Agricole: i rapinatori fuggono da un buco nel pavimentoNAPOLI - Tensione altissima al Vomero per l’assalto avvenuto questa mattina nella filiale Crédit Agricole di piazzale Medaglie d’Oro. Un commando di Napoli, assalto alla Crédit Agricole: i rapinatori ... marigliano.net