Le immagini delle gallerie scavate dai rapinatori della Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli

Sono state diffuse le immagini che mostrano il complesso sistema di tunnel, gallerie e pozzi scavato dai rapinatori durante il colpo alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere dell’Arenella a Napoli. Le fotografie ritraggono le strutture sotterranee che si estendono sotto l’area, evidenziando la dimensione e la complessità dell’opera messa in atto dai ladri per raggiungere le casseforti e fuggire senza essere visti.

Le immagini del labirinto di tunnel, gallerie e pozzi scavati dai rapinatori della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Le immagini dei tunnel scavati dai rapinatori della Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a NapoliLe immagini del labirinto di tunnel, gallerie e pozzi scavati dai rapinatori della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella. Napoli, paura in piazza Medaglie d’Oro: rapinatori barricati nel Crédit Agricole, liberati gli ostaggi – I videoÈ in corso un massiccio intervento dei carabinieri in piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, per una rapina all’interno dell’istituto Crédit Agricole. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milano Art Week 2026, si parte: le mostre e gli appuntamenti di oggi; Warhol e l’amore per l’Italia; Aprile d’arte a Milano: le mostre da non perdere; Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli preparata per mesi da professionisti: scoperti gallerie e un generatore. Le immagini dei tunnel scavati dai rapinatori della Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a NapoliLe immagini del labirinto di tunnel, gallerie e pozzi scavati dai rapinatori della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella ... fanpage.it Napoli Crédit Agricole, immagini videosorveglianza: l'arrivo dei rapinatori e il blocco delle usciteNelle immagini del circuito di videosorveglianza della banca l'entrata di tre rapinatori nella filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’oro, rapinata giovedì a Napoli. I tre indossano tute da ... napoli.repubblica.it La banda della rapina alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro nel quartiere Arenella di Napoli ha scavato a mano 12 metri di gallerie nel tufo per sbucare nel caveau della banca. Ecco la ricostruzione facebook Proseguono le indagini sulla rapina da film alla Credit Agricole di Napoli. Trovati nel sottosuolo un generatore e gli attrezzi usati dalla banda per praticare il foro nel pavimento. I ladri sono fuggiti attraverso la rete fognaria. x.com