Le immagini delle gallerie scavate dai rapinatori della Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli

Da fanpage.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state diffuse le immagini che mostrano il complesso sistema di tunnel, gallerie e pozzi scavato dai rapinatori durante il colpo alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere dell’Arenella a Napoli. Le fotografie ritraggono le strutture sotterranee che si estendono sotto l’area, evidenziando la dimensione e la complessità dell’opera messa in atto dai ladri per raggiungere le casseforti e fuggire senza essere visti.

Le immagini del labirinto di tunnel, gallerie e pozzi scavati dai rapinatori della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella.🔗 Leggi su Fanpage.it

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