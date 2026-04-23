Un farmaco per aiutare i cani brachicefali in fase di sperimentazione in Australia | primi buoni risultati

In Australia, un'azienda farmaceutica di Melbourne, in collaborazione con il Royal Melbourne Institute of Technology, sta conducendo sperimentazioni su un nuovo farmaco destinato ai cani brachicefali. Il medicinale mira a migliorare la respirazione di questi animali, caratterizzati da un muso schiacciato, e i primi risultati ottenuti sembrano incoraggianti. La fase di test si sta svolgendo con attenzione e monitoraggio, senza ancora aver concluso il percorso di valutazione.

Un'azienda farmacologica di Meloburne, in collaborazione con il Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), ha testato un farmaco ideato per liberare le vie respiratorie dei cani dal "muso schiacciato". Si tratta di una terapia iniettabile che ha ottenuto i primi risultati positivi consentendo ai cani brachicefali sottoposti alla cura di respirare meglio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Novo Nordisk crolla in borsa dopo flop sperimentazione farmaco antiobesitàMILANO, 23 FEB – Seduta pesante per la multinazionale danese del farmaco Novo Nordisk dopo aver reso pubblici dati deludenti sulla sperimentazione... Farmaco anti obesità di Novo Nordisk, picchiata in Borsa dopo la sperimentazione del semaglutide andata maleIl settore dei farmaci contro l’obesità sta vivendo un momento particolare e di grande attenzione.