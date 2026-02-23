Novo Nordisk crolla in borsa dopo flop sperimentazione farmaco antiobesità

Il crollo in borsa di Novo Nordisk deriva dai risultati negativi di una sperimentazione chiave di un nuovo farmaco antiobesità. La multinazionale danese ha annunciato che i dati raccolti non hanno rispettato le aspettative, spingendo gli investitori a vendere azioni. La notizia ha colpito il mercato, causando una perdita significativa di valore per l’azienda. Alla luce di questi sviluppi, la società deve affrontare ora le conseguenze di questa battuta d’arresto.

MILANO, 23 FEB – Seduta pesante per la multinazionale danese del farmaco Novo Nordisk dopo aver reso pubblici dati deludenti sulla sperimentazione della terapia antiobesità Cagrisema. Il titolo a Copenaghen scende infatti dell’8% a 275 corone, con un minimo di giornata a quota 268. Cagrisema non è stato per ora quindi all’altezza dei risultati di Zepbound del gruppo statunitense Lilly, con la sfida del settore farmaceutico che prosegue sul terreno degli antiobesità. A inizio mese il titolo Novo Nordisk, che nel giugno 2024 aveva raggiunto massimi sopra le mille corone, era già scivolato su dati di ricavi visti in calo per quest’anno tra il 5% e il 13%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

