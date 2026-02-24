Farmaco anti obesità di Novo Nordisk picchiata in Borsa dopo la sperimentazione del semaglutide andata male

Il farmaco anti obesità di Novo Nordisk ha perso valore in Borsa dopo risultati insoducenti nei test sul semaglutide, un farmaco molto atteso. La causa principale è la scarsa efficacia riscontrata durante la sperimentazione, che ha ridimensionato le aspettative degli investitori. Un nuovo concorrente americano si fa avanti, intensificando la competizione. Il diabetologo Angelo Avogaro osserva che le prescrizioni del farmaco sono troppo numerose, anche in assenza di risultati definitivi.

Il settore dei farmaci contro l’obesità sta vivendo un momento particolare e di grande attenzione. Prodotti come il semaglutide (principio attivo di medicinali commercializzati con il nome di Ozempic e Wegovy) continuano a dividere la comunità sanitaria, perché conquistano sempre più vip e promettono risultati importanti. Nelle scorse ore, però, l’azienda farmaceutica che li realizza, la Novo Nordisk, ha perso il 16% in Borsa, per due motivi: la concorrenza americana di Eli Lilly e la notizia di una sperimentazione su un nuovo farmaco andata male. Il crollo del valore delle azioni dell’azienda danese, quotata a Copenhagen e già diventata la società europea di maggior valore in Borsa, non è passato inosservato nemmeno tra i medici esperti in diabetologia, come Angelo Avogaro, endocrinologo, specialista in diabetologia e malattie metaboliche, Presidente della Società italiana di Diabetologia (SID). 🔗 Leggi su Virgilio.it

Novo Nordisk crolla in borsa dopo flop sperimentazione farmaco antiobesitàIl crollo in borsa di Novo Nordisk deriva dai risultati negativi di una sperimentazione chiave di un nuovo farmaco antiobesità.

Novo Nordisk, farmaco anti-obesità fallisce obiettivo: è meno efficace di quello di Eli LillyNovo Nordisk ha annunciato che il farmaco anti-obesità CagriSema, combinazione di cagrilintide e semaglutide, non ha raggiunto l’obiettivo principale nello studio di fase 3 'Redefine 4'.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Quale accesso ai farmaci anti-obesità; Novo Nordisk crolla in borsa: il suo farmaco anti-obesità è meno efficace di quello di Eli Lilly; Novo Nordisk crolla in Borsa: pesa il farmaco anti-obesità meno efficace del rivale Usa; Novo Nordisk cade in Borsa a Copenaghen: il farmaco anti-obesità è meno efficace del rivale americano.

Novo Nordisk, farmaco anti-obesità fallisce obiettivo: è meno efficace di quello di Eli LillyIl mix anti-obesità CagriSema* della danese Novo Nordisk, una combinazione a dose fissa di cagrilintide 2,4 mg e semaglutide 2,4 mg, ha fallito l'obiettivo principale nello studio clinico di fase 3 'R ... adnkronos.com

Farmaco anti obesità di Novo Nordisk, picchiata in Borsa dopo la sperimentazione del semaglutide andata maleNovo Nordisk crolla in Borsa dopo una sperimentazione negativa del farmaco anti obesità, quali sono le cause e i rischi secondo il diabetologo Angelo Avogaro ... virgilio.it

Il nuovo farmaco antiobesità è meno efficace di quello rivale, Novo Nordisk crolla in borsa - facebook.com facebook

Il valore delle azioni di Novo Nordisk è sceso del 16 per cento a causa di una sperimentazione su un nuovo farmaco andata male x.com