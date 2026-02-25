Spezia Russo diviso fra due colori | Con le Aquile campionati stupendi

Rocco Russo, ex dirigente dello Spezia e della Reggiana, partecipa al match di sabato al ‘Picco’ per motivi personali e legami affettivi con entrambe le squadre. Russo, originario dell’Irpinia e ormai residente in Emilia, ha contribuito alla crescita di entrambe le società. La sua presenza in tribuna riflette il suo attaccamento alle due realtà calcistiche, che ha segnato con il suo lavoro. Russo si siede tra il pubblico per sostenere le squadre che ha amato e fatto crescere.

Sabato al 'Picco', ad assistere al match Spezia-Reggiana, ci sarà l'indimenticato ex direttore generale del club bianco Rocco Russo, irpino di nascita ma reggiano di adozione ed ex dirigente dello stesso sodalizio emiliano. Direttore Russo, Spezia-Reggiana è un concentrato di emozioni per lei. "Due esperienze molto belle che mi hanno formato come dirigente. A Spezia scrivemmo la storia visto che conquistammo la promozione in Serie B dopo 55 anni e la Supercoppa di Serie C, per poi salvarci l'anno dopo ai playout, contro il Verona, in un campionato che era una 'A2' visto che vi militavano la Juventus, il Napoli, il Bologna.