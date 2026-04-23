In Libano, una giornalista è rimasta coinvolta in un episodio in cui sono stati effettuati due attacchi consecutivi, noti come “double tap”. Dopo il primo, sono seguiti spari rivolti ai soccorritori che tentavano di intervenire sulle vittime. Questa sequenza di eventi ha attirato l’attenzione sull’uso di questa tecnica, spesso associata a operazioni militari, e sulle modalità di intervento sul campo in situazioni di conflitto.

Due attacchi, uno successivo all’altro, e poi gli spari ai soccorritori per impedire di raggiungere le persone ferite o uccise. La dinamica con cui l’esercito israeliano ha ucciso la giornalista libanese Amal Khalil, l’ultima di una lunga lista di reporter presi di mira da Tel Aviv, e ferito la sua collega fotografa Zainab Faraj ricalca le modalità tipiche degli attacchi double tap, di cui le forza israeliane hanno fatto ampio ricorso nella Striscia di Gaza e in Libano. La tecnica militare del “ doppio tocco ” consiste nel fare due o più attacchi consecutivi allo stesso bersaglio, in un breve lasso di tempo. Si colpisce prima un obiettivo e poi quando arrivano soccorritori e giornalisti si attacca di nuovo, così da uccidere o ferire anche chi è corso in aiuto o per testimoniare l’accaduto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un colpo dopo l’altro: che cos’è la tecnica del “double tap” usata da Israele per uccidere la giornalista Amal Khalil in Libano

Notizie correlate

La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in un raid di Israele nel sud del Libano dopo ore di trattative per trarla in salvoLa giornalista libanese Amal Khalil è stata uccisa da un attacco aereo condotto ieri dalle forze armate di Israele (Idf) a Tiri, un villaggio del...

Libano, la giornalista Amal Khalil morta sotto i colpi di Israele. L’ira di AounTre guerre raccontate, tutte con al centro gli scontri tra Hezbollah e l’Israel Defense Force e le mire di Tel Aviv sul suo Paese, il Libano, fino a...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Trovata morta giornalista libanese intrappolata dai raid israeliani; Uccisa mentre raccontava la guerra: chi era Amal Khalil, la reporter morta sotto le bombe nel sud del Libano.

La giornalista Amal Khalil, uccisa in un attacco di Israele nel sud del Libano. Credit: YouTube/@JinhaAgencyArabic2476La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in un attacco aereo condotto ieri dalle forze armate di Israele (Idf) a Tiri, un villaggio del distretto di Bint Jbeil, nella zona cuscinetto stabilita da Tel ... tpi.it

La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in Libano mentre documentava gli ultimi attacchi dell’esercito israelianoLa reporter di Al-Akhbar è stata uccisa nel sud del Libano dai raid dell’esercito israeliano, che avrebbe anche ostacolato i soccorsi. Il cessate il fuoco è un miraggio. wired.it

Si chiamava Amal Khalil, era libanese, di mestiere faceva la giornalista in uno dei fronti di guerra più pericolosi del pianeta, è morta ammazzata dall’esercito israeliano mentre testimoniava i crimini contro l’umanità di Netanyahu in Libano. E la sua uccisione, a - facebook.com facebook

È stata individuata, inseguita e colpita. Amal Khalil era una giornalista libanese. È stata uccisa da #Israele. #Libano x.com