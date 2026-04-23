Un b&b trasformato in clinica psichiatrica | a teatro Il medico dei pazzi rimedi

CAROVIGNO – Risate garantite al Laboratorio Urbano Teatro Italia di Carovigno, dove sabato 25 aprile alle ore 21.00, e domenica 26 aprile alle ore 19.00, saliranno sul palco situazioni surreali e personaggi stravaganti con la commedia "Il medico dei pazzi rimedi". Prodotta da Aver's Management e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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