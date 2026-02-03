Teatro Cilea di Reggio Calabria presenta Il medico dei pazzi con testo di Romy Bauer

Questa sera il Teatro Cilea di Reggio Calabria ha portato in scena “Il medico dei pazzi”, una commedia di Eduardo Scarpetta. La regia di Leo Muscato ha dato un tocco moderno a un classico del teatro italiano. La sala era piena e il pubblico ha apprezzato la rappresentazione, che ha fatto ridere e riflettere allo stesso tempo.

Il Teatro Cilea di Reggio Calabria ha presentato lo spettacolo "Il medico dei pazzi", una commedia di Eduardo Scarpetta, in una nuova versione adattata e diretta da Leo Muscato. Lo spettacolo, che si svolge il 3 e 4 febbraio alle ore 21, vede Gianfelice Imparato nella parte del protagonista, Don Felice Sciosciammocca, insieme a un cast di attori che interpretano personaggi iconici della commedia napoletana. La commedia, originariamente scritta nel 1908, è stata affrontata con un nuovo approccio, in un'ottica di rinnovamento e di riscoperta. La storia, che racconta la disavventura del ricco proprietario terriero e del suo nipote Ciccillo, viene interpretata in una versione piena di equivoci e situazioni paradossali.

