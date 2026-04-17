Il Medico dei Pazzi | al Teatro Genovesi il debutto della Compagnia dell' eclissi
Un grande classico della commedia napoletana torna a vivere sul palcoscenico salernitano in una veste moderna e vibrante. Sabato 18 aprile alle ore 21:15, presso il Teatro "A. Genovesi", la Compagnia dell’Eclissi debutta con "Il medico dei pazzi" di Eduardo Scarpetta. Lo spettacolo, diretto da.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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