Bambino di cinque anni perde la vita in incidente stradale padre grave altri due feriti in condizioni serie
Un bambino di cinque anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a San Possidonio, nel Modenese. L’auto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un’altra vettura all’incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari, vicino al centro sportivo del paese. Il bambino, di origine cinese, è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Il padre del piccolo è grave, mentre altri due passeggeri sono rimasti feriti in modo serio. Sul posto sono intervenuti carabinieri e
Un bambino di cinque anni, di origine cinese e residente a San Possidonio, nel Modenese, è morto poco prima delle 17 in un violento schianto frontale avvenuto all’incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari, in prossimità del centro sportivo del paese. L’incidente ha coinvolto due vetture: una Volkswagen Tiguan, guidata dal padre del piccolo, e una BMW di grossa cilindrata, condotta da un uomo di 47 anni, cittadino moldavo residente in Italia. L’impatto, ad alta velocità, ha causato l’immediata dispersione dei veicoli: la Tiguan si è fermata a circa ottanta metri dal punto di impatto, sull’erba di un lato della strada, mentre la BMW ha proseguito per venti metri su quello opposto, finendo contro un muro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Eboli, grave incidente stradale: bambino in condizioni critiche, il padre positivo all’alcol test
Un incidente stradale a Eboli ha coinvolto un bambino di otto anni, le cui condizioni sono attualmente considerate critiche.
Incidente sulla Romana Sud, grave un uomo di 56 anni. Altri due feriti
Minneapolis: il bambino di 5 anni deportato dall'Ice sarà rilasciato, anche il padreLeggi su Sky TG24 l'articolo Minneapolis: il bambino di 5 anni deportato dall'Ice sarà rilasciato, anche il padre ... tg24.sky.it
Bambino di 5 anni arrestato dall'Ice a Minneapolis, usato come esca per prendere il padre immigratoUn bambino di 5 anni è stato arrestato dall'Ice a Minneapolis e utilizzato come esca per fermare anche il padre. Poi la smentita ... virgilio.it
Liam, l’arresto degli agenti dell’Ice di un bambino di cinque anni e il fallimento morale dell’America di Mario De Curtis 26 gen 2026 | 15:16 Colpisce quanto negli Stati Uniti manchi una vera attenzione all’infanzia, anche sul piano sociale e sanitario. E quando i - facebook.com facebook
