Israele avvia operazioni terrestri mirate nel sud del Libano

Israele ha annunciato l’avvio di operazioni terrestri mirate nel sud del Libano. Le forze israeliane stanno effettuando attività specifiche nella regione, parte di una strategia di difesa avanzata. Le operazioni includono azioni di distruzione di obiettivi considerati minacce. La notizia è stata comunicata dalle autorità israeliane, senza ulteriori dettagli sui movimenti o sulle circostanze precise.

«Nell’ambito degli sforzi volti a stabilire una difesa avanzata», che «comprende la distruzione delle infrastrutture terroristiche e l’eliminazione dei terroristi operanti nella zona, al fine di rimuovere le minacce e creare un ulteriore cuscinetto di sicurezza per i residenti del nord», l’ IDF ha annunciato l’avvio di un’ operazione di terra nel Libano meridionale. L’esercito di Israele «continuerà ad agire con la forza contro Hezbollah, che ha scelto di unirsi alla campagna e di operare sotto l’egida del regime terroristico iraniano, e non permetterà che vengano arrecati danni ai cittadini dello Stato di Israele ». IDF troops have begun limited and targeted ground operations against key Hezbollah strongholds in southern Lebanon, aimed at enhancing the forward defense area. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele avvia «operazioni terrestri mirate» nel sud del Libano Articoli correlati Israele: iniziate "le operazioni terrestri mirate" nel sud del LibanoLe forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato di aver iniziato "operazioni terrestri limitate e mirate" contro Hezbollah nel sud del Libano. Medio Oriente, Israele avvia le operazioni terrestri nel sud del Libano. Trump avverte la Nato: "Futuro negativo se non aiuta in Iran"Trump avverte la Nato, minacciando un futuro "molto negativo" se gli alleati non contribuiranno a garantire l'apertura dello Stretto di Hormuz. Tutti gli aggiornamenti su Israele avvia Temi più discussi: Medio Oriente, Israele avvia le operazioni terrestri nel sud del Libano. Trump avverte la Nato: 'Futuro negativo se non aiuta in Iran'; Israele lancia operazioni di terra nel sud del Libano; Raid in Iran, Israele avvia operazioni di terra in Libano. Gli Usa chiedono una coalizione per scortare le navi a Hormuz - DIRETTA; Medio Oriente, Israele avvia operazioni terrestri nel sud del Libano mentre Trump alza la pressione su Nato e Iran. Medio Oriente, Israele avvia le operazioni terrestri nel sud del Libano. Trump avverte la Nato: 'Futuro negativo se non aiuta in Iran'Il presidente degli Stati Uniti 'chiama' anche la Cina: Il 90% del suo petrolio viene da lì e attende una risposta prima del viaggio per incontrare Xi. Pechino: Gli Usa correggano i loro comportame ... ansa.it Iran, drone contro impianto petrolifero negli Emirati: Vasto incendio. Israele avvia le operazioni di terra nel sud del Libano – DirettaIsraele avvia operazioni di terra in Libano mentre emergono divergenze con gli USA sugli obiettivi da colpire in Iran. Segui la diretta ... ilfattoquotidiano.it Israele avvia operazione di terra contro obiettivi chiave in Libano - facebook.com facebook #Israele avvia operazione di terra in #Libano: "Eliminazione dei terroristi" x.com