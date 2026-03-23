Referendum Giustizia il voto parallelo su Polymarket | scommessi oltre 360.000 dollari
Mentre i seggi cono ancora aperti, su Polymarket si continua a scommettere sull'esito del referendum e benché ora il risultato appaia molto incerto, negli ultimi giorni le oscillazioni hanno registrato continui cambi di rotta. Mentre il volume di denaro sulle giocate continua a crescere, c'è anche chi punta il dito sul rischio speculazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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