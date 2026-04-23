Il 25 aprile si avvicina e in molte località si preparano le commemorazioni per l’ottantunesimo anniversario della Liberazione. Le iniziative si svolgeranno sia nel capoluogo che nelle frazioni, coinvolgendo associazioni, istituzioni e cittadini. Le cerimonie prevedono spesso deposizioni di corone di fiori e momenti di riflessione pubblica. La giornata si svolge in un clima di partecipazione diffusa, con eventi che attraversano diverse aree della regione.

Il 25 aprile verrà celebrato, in tutto il Paese, l’ottantunesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dalla dominazione nazifascista, un giorno di festa, raccoglimento e ricordo di tutti coloro, uomini e donne, anziani e bambini, che hanno dato la vita per liberare, nel 1945, il popolo italiano dall’oppressione. Come ogni anno, anche il Comune di Cento, come buona parte delle istituzioni in tutta Italia, parteciperà alle celebrazioni in occasione del ricordo della Liberazione. E lo farà, come da tradizione, sia nel suo capoluogo, Cento per l’appunto, che nelle sue frazioni. Per quanto riguarda il capoluogo, le celebrazioni avranno inizio alle 9.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un 25 Aprile di memoria. Tra capoluogo e frazioni

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