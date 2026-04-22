Castelfranco di Sopra celebra il 25 Aprile tra memoria e tradizione

A Castelfranco di Sopra si svolgerà il mercatino del vintage sabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione. La giornata sarà dedicata sia alle commemorazioni ufficiali sia alle tradizioni locali, coinvolgendo la comunità nella celebrazione dell’anniversario. La manifestazione prevede l’esposizione di oggetti d’epoca e incontri pubblici, offrendo ai partecipanti un momento di memoria e di condivisione.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Torna il mercatino del vintage In occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia, sabato 25 aprile, Castelfranco di Sopra si prepara a vivere una giornata che unisce il ricordo istituzionale alla vitalità delle tradizioni locali. Accanto alle celebrazioni ufficiali per la ricorrenza, torna infatti il tradizionale mercatino, giunto quest’anno alla sua trentacinquesima edizione. L’appuntamento, ormai consolidato nel tempo, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di vintage e per chi è alla ricerca di oggetti usati. Nella suggestiva piazza del borgo – inserito tra i I Borghi più belli d’Italia – i visitatori potranno trovare un’ampia varietà di proposte: dall’oggettistica ai libri, dai dischi ai complementi d’arredo, fino a mobili, abiti usati e molto altro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castelfranco di Sopra celebra il 25 Aprile tra memoria e tradizione Notizie correlate La Spezia celebra il 25 aprile: tra arte, fede e memoria civileLa città della Spezia e il suo territorio si preparano a commemorare l’81° anniversario della Liberazione nazionale, avvenuta il 25 aprile 1945. Tra memoria, valori democratici e momenti di festa, Udine celebra il suo 25 aprile: tutti gli eventiUdine celebrerà l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo in un percorso che unisce memoria storica e impegno attivo per la promozione...