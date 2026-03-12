Renew-Booster filiere delle rinnovabili | 800mila euro per soluzioni innovative

È stata aperta la prima call del Renew-Booster Eurocluster, un progetto finanziato dal Single Market Programme che offre un sostegno di 800mila euro alle piccole e medie imprese europee. Lo scopo è supportare lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore delle energie rinnovabili, con l’obiettivo di rafforzare le filiere di questo comparto. La call rimarrà aperta fino a una data ancora da definire.

È aperta la prima call del Renew-Booster Eurocluster, iniziativa finanziata nell'ambito del Single Market Programme che mette a disposizione sostegno finanziario alle PMI europee impegnate nello sviluppo di innovazioni per rafforzare la resilienza delle filiere delle energie rinnovabili. L'obiettivo è sostenere progetti in grado di contribuire alla riduzione della dipendenza da materie prime critiche, al rafforzamento delle capacità industriali europee e all'accelerazione della transizione verde e digitale, in coerenza con il Net-Zero Industry Act e il Critical Raw Materials Act. Le proposte devono inserirsi nelle principali catene...